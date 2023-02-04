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Сегодня, 10:27

Овечкин о буллите с сыном: «Это особенные моменты для меня и моей семьи»

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Овечкин с сыном.
Фото USA Today Sports

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился эмоциями от совместного буллита с сыном Сергеем и форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби.

«Это было очень круто, думаю, всем понравилось. Сергей был счастлив, постоянно улыбался, всегда спрашивал, когда уже начнется хоккей. Он немного расстроился, когда все закончилось. В целом все прошло на высшем уровне, ребята веселятся. Сделать это с Сидом — особенный момент. Фанатам понравилось, нам тоже. Это здорово для игры, здорово для нас обоих. И для Сергея.

Сложно сказать, кто подал эту идею, я хотел вывести Сергея на лед, но знал, что будет тяжело придумать что-то вместе с ним. Но обе стороны сказали: «Давайте сделаем это». Сергей исполнил отличный финт, я думал, он будет бросать щелчком. Он учится. Много видео смотрит. Неважно, кто забивает, он всегда разговаривает сам с собой, всегда старается повторить финты. Сергей — фанат хоккея, 100 процентов. Это особенные моменты для меня и моей семьи», — приводит слова Овечкина RMNB.

Овечкин вместе с сыном и форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби приняли участие в конкурсе на лучший буллит. Оба игрока вели шайбу до ворот, а затем отдали пас сыну Овечкину, который реализовал буллит в стиле Никиты Кучерова.

По итогам конкурса Овечкин и Кросби стали победителями.

 
Александр Овечкин с&nbsp;сыном. Сын Овечкина вместе с отцом и Кросби реализовал буллит в стиле Кучерова

 

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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