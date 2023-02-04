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Сегодня, 09:33

Кочетков отразил 27 бросков в матче за фарм-клуб «Каролины» в АХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Чикаго Вулвз» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Кливленду» со счетом 1:2.

В составе фарм-клуба «Каролины» вратарь Петр Кочетков отразил 27 бросков из 29.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 10 матчей, в которых пропустил 25 шайб при 90,7 процента отраженных бросков.

НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
Петр Кочетков
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 49 32 17 68
3 Рейнджерс 49 27 22 62
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 49 24 25 57
6 Айлендерс 52 25 27 55
7 Филадельфия 51 21 30 51
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 52 31 21 70
3 Тампа-Бэй 48 32 16 65
4 Баффало 50 26 24 56
5 Флорида 52 24 28 54
6 Оттава 50 24 26 51
7 Детройт 48 21 27 50
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 28 23 66
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Миннесота 48 27 21 58
4 Колорадо 48 27 21 57
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 50 16 34 38
8 Чикаго 48 15 33 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 49 29 20 63
2 Лос-Анджелес 53 28 25 63
3 Вегас 51 29 22 62
4 Эдмонтон 50 28 22 60
5 Калгари 50 24 26 57
6 Ванкувер 49 20 29 43
7 Сан-Хосе 51 15 36 41
8 Анахайм 50 16 34 37
Результаты / календарь
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7.02 03:00
Филадельфия – Айлендерс
- : -
7.02 03:00
Флорида – Тампа-Бэй
 - : -
7.02 03:30
Нью-Джерси – Ванкувер
 - : -
7.02 03:30
Рейнджерс – Калгари
 - : -
7.02 04:30
Даллас – Анахайм
 - : -
7.02 05:00
Аризона – Миннесота
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 92
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 76
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 72
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 38
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

50 34
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 38 2.26
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 19 2.26
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