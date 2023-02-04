Вратарь системы «Сент-Луиса» в интервью «СЭ» рассказал, с какими сложностями он столкнулся, когда пытался получить визу в США.

«Полетел в Грузию, чтобы сделать визу, и мне в американском посольстве отказали. Я провел в Грузии два месяца, потому что мне посольство не отдавало паспорт. Я не знаю почему, там даже «Сент-Луис» со своей стороны пытался что-то сделать, но паспорт мне не отдавали. Потом мне его вернули, «Сент-Луис» нанял иммиграционного адвоката, который посоветовал ехать в США через Канаду.

Сначала мне сделали канадскую визу в Грузии за две-три недели, я сразу улетел в Канаду, а там уже американскую визу за день сделали. Грубо говоря, у меня не было предсезонки, потому что эти два месяца я занимался только в зале. Я был на связи с тренерами по физической подготовке, они мне давали советы. Но когда я приехал в Сент-Луис, было тяжеловато», – сказал Жеренко в интервью «СЭ».

В текущем сезоне вратарь принял участие в 15 матчах за «Спрингфилд» – фарм-клуб «Сент-Луиса» в АХЛ.