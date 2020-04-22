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Овечкин рассказал, что играет в футбол во время паузы в НХЛ

20:38
Александр Овечкин. Фото AFP
Александр Овечкин. Фото AFP
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Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как тренируется в условиях самоизоляции.

— На карантине мы играем в футбол на общей открытой площадке с моим тренером Пашей и с Кузей (Евгений Кузнецов). Льда нет, а их не закрыли. Особой паники здесь нет. Все стараются сидеть дома, но для меня очень важно находиться в движении. Нужно поддерживать форму. Сколько мне понадобиться, чтобы набрать форму перед сезоном, если его возобновят? Думаю, 7-10 дней, — сказал Овечкин в прямом эфире Instagram с генеральным менеджером сборной России по баскетболу Светланой Абросимовой.

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