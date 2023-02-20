Овечкин рассказал, что делали игроки «Виннипега» после его исторического дубля
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что думает по поводу жеста игроков «Виннипега» после его исторического дубля.
В матче с «Виннипегом» россиянин оформил дубль, благодаря которому обошел великого форварда Горди Хоу по количеству заброшенных шайб в НХЛ. Игроки противоположной команды после встречи выстроились в ряд, чтобы пожать руку Овечкину и поздравить его.
«Просто поздравляли. Я уверен, что любая команда сделала бы так же, вне зависимости от результата матча. Ведь это история. Ты растешь, зная все эти большие имена. Если твой одноклубник или соперник забьет юбилейный гол, выбьет большое число, это нечто особенное», — сказал Овечкин в интервью NBC Sports.
Овечкин с 812 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. 37-летний россиянин отстает от лидирующего канадца Уэйна Гретцки на 82 гола.
В текущем сезоне он провел за «Вашингтон» 52 игры и набрал 54 (32+22) очка.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|55
|37
|18
|82
|2
|Нью-Джерси
|56
|37
|19
|79
|3
|Рейнджерс
|56
|33
|23
|75
|4
|Питтсбург
|55
|27
|28
|63
|5
|Айлендерс
|59
|28
|31
|63
|6
|Вашингтон
|58
|28
|30
|62
|7
|Филадельфия
|57
|22
|35
|54
|8
|Коламбус
|57
|18
|39
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|55
|42
|13
|89
|2
|Торонто
|57
|34
|23
|76
|3
|Тампа-Бэй
|55
|35
|20
|73
|4
|Флорида
|59
|28
|31
|62
|5
|Баффало
|54
|28
|26
|60
|6
|Детройт
|55
|26
|29
|60
|7
|Оттава
|55
|27
|28
|58
|8
|Монреаль
|56
|23
|33
|50
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|57
|30
|27
|72
|2
|Виннипег
|56
|34
|22
|69
|3
|Колорадо
|55
|31
|24
|67
|4
|Миннесота
|56
|30
|26
|65
|5
|Нэшвилл
|54
|26
|28
|58
|6
|Сент-Луис
|56
|26
|30
|55
|7
|Аризона
|57
|20
|37
|49
|8
|Чикаго
|55
|18
|37
|41
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|56
|34
|22
|72
|2
|Лос-Анджелес
|57
|32
|25
|71
|3
|Сиэтл
|56
|32
|24
|70
|4
|Эдмонтон
|57
|30
|27
|68
|5
|Калгари
|56
|26
|30
|63
|6
|Ванкувер
|56
|22
|34
|48
|7
|Сан-Хосе
|57
|17
|40
|45
|8
|Анахайм
|56
|17
|39
|40
|20.02
|02:00
|
Чикаго – Торонто
|5 : 3
|20.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Виннипег
|4 : 2
|20.02
|04:30
|
Аризона – Коламбус
|3 : 2 ОТ
|20.02
|21:00
|
Бостон – Оттава
|- : -
|20.02
|21:00
|
Флорида – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|55
|82
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|79
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|55
|39
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|55
|36
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|35
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|25
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|42
|2.20