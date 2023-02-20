Морган Райлли — 5-й защитник в истории НХЛ с 400 очками в составе «Торонто»
Защитник «Торонто» Морган Райлли отметился двумя передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (3:5).
Таким образом, 28-летний канадец набрал 401 (71+330) очко в 696 матчах лиги.
Райлли стал пятым защитником в истории, который набрал более 400 очков в составе «Торонто».
Ранее это удавалось, Иэну Тернбуллу (414), Тиму Хортону (458), Томашу Каберле (520) и Берье Сельмингу (768).
В этом сезоне Райлли провел за «Торонто» 42 матча и набрал 28 (2+26) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
9.02
10.02
11.02
12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
|20.02
|02:00
|
Чикаго – Торонто
|5 : 3
|20.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Виннипег
|4 : 2
|20.02
|04:30
|
Аризона – Коламбус
|3 : 2 ОТ
|20.02
|21:00
|
Бостон – Оттава
|- : -
|20.02
|21:00
|
Флорида – Анахайм
|- : -
Новости