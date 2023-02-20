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Сегодня, 12:02

Морган Райлли — 5-й защитник в истории НХЛ с 400 очками в составе «Торонто»

Руслан Минаев
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Защитник «Торонто» Морган Райлли отметился двумя передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (3:5).

Таким образом, 28-летний канадец набрал 401 (71+330) очко в 696 матчах лиги.

Райлли стал пятым защитником в истории, который набрал более 400 очков в составе «Торонто».

Ранее это удавалось, Иэну Тернбуллу (414), Тиму Хортону (458), Томашу Каберле (520) и Берье Сельмингу (768).

В этом сезоне Райлли провел за «Торонто» 42 матча и набрал 28 (2+26) очков.

Морган Райлли
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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