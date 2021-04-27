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Овечкин пропустит два матча подряд из-за травмы впервые с 2014 года

19:50
Александр Овечкин пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». Фото ХК «Вашингтон»
Александр Овечкин пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». Фото ХК «Вашингтон»
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт сообщил, что капитан команды Александр Овечкин пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

Россиянин получил травму нижней части тела 23 апреля в игре с «островитянами» (1:0 Б), и теперь пропустит вторую игру подряд. Отметим, что в последний раз Овечкин не играл в двух встречах кряду из-за травмы в январе 2014 года.

В этом сезоне 35-летний форвард провел 43 матча в регулярке и набрал 42 (24+18) очка. Ови всего в одном голе от пятого места (731 гол) в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю лиги.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/SamanthaJPell/status/1387060666629083138?s=20

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