Овечкин пропустит два матча подряд из-за травмы впервые с 2014 года

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт сообщил, что капитан команды Александр Овечкин пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

Россиянин получил травму нижней части тела 23 апреля в игре с «островитянами» (1:0 Б), и теперь пропустит вторую игру подряд. Отметим, что в последний раз Овечкин не играл в двух встречах кряду из-за травмы в январе 2014 года.

В этом сезоне 35-летний форвард провел 43 матча в регулярке и набрал 42 (24+18) очка. Ови всего в одном голе от пятого места (731 гол) в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю лиги.