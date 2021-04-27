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Малкин продолжает тренироваться с ограничениями

18:40
Евгений Малкин. Фото ХК «Питтсбург».
Евгений Малкин. Фото ХК «Питтсбург».
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Российский нападающий «Питтсбург» Евгений Малкин продолжает тренировки в общей группе на льду после травмы, полученной в матче против «Бостона», сообщает журналист Мишель Кречиоло в своем аккаунте в Twitter.

Малкин, пропустивший 20 игр, все еще работает в бесконтактном джерси, что исключает силовую борьбу против него.

В нынешнем сезоне россиянин провел 29 матчей в составе команды, набрав 24 очка (8+16) при показатели полезности «-2». Последнюю встречу Малкин провел 17 марта.

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