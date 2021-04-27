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НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 28 апреля

27 апреля 2021, 23:00
Артемий Панарин и Мика Зибанежад. Фото USA Today Sports
Артемий Панарин и Мика Зибанежад. Фото USA Today Sports
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В ночь на 28 апреля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Вашингтон» сыграет против «Айлендерс», «Питтсбург» встретится с «Бостоном» и другие встречи.

«Вашингтон» — «Айлендерс» (02:00)
28 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.

«Нью-Джерси» — «Филадельфия» (02:00 )
28 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center.

«Коламбус» — «Детройт» (02:00)
28 апреля. Коламбус. Nationwide Arena.

«Питтсбург» — «Бостон» (02:00)
28 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena.

«Рейнджерс» — «Баффало» (02:00)
28 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

«Чикаго» — «Тампа-Бэй» (03:00)
28 апреля. Чикаго. United Center.

«Нэшвилл» — «Флорида» (03:00)
28 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

«Даллас» — «Каролина» (03:30)
28 апреля. Даллас. American Airlines Center.

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

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