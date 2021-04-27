Овечкин пропустил тренировку перед матчем с «Айлендерс»
17:36
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, скорее всего, пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». Россиянин не принял участие в предыгровой тренировке, пишет в Twitter журналист Тарик Эль-Башир.
Напомним, россиянин получил повреждение в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс», который прошел 23 апреля (1:0).
Овечкин за 41 матч в нынешнем сезоне набрал 42 очка (24 заброшенные шайбы и 18 результативных передач). В общей сложности в регулярных чемпионатах на его счету 730 шайб. Таким образом следующий гол позволит россиянину догнать Марселя Дионна и выйти на пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекордсменом по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки (894 гола в 1487 матчах).
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика
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