Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин пропустил тренировку перед матчем с «Айлендерс»

17:36
Александр Овечкин. Фото AFP
Александр Овечкин. Фото AFP
Теги:

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, скорее всего, пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». Россиянин не принял участие в предыгровой тренировке, пишет в Twitter журналист Тарик Эль-Башир.

Напомним, россиянин получил повреждение в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс», который прошел 23 апреля (1:0).

Овечкин за 41 матч в нынешнем сезоне набрал 42 очка (24 заброшенные шайбы и 18 результативных передач). В общей сложности в регулярных чемпионатах на его счету 730 шайб. Таким образом следующий гол позволит россиянину догнать Марселя Дионна и выйти на пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекордсменом по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки (894 гола в 1487 матчах).

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Экс-фигуристка сборной — о финансовом положении спортсменов: «После чемпионата России просила маму скинуть денег на кофе»
Фигуристка из академии Плющенко потенциально сильнее Трусовой и Валиевой. Но у нее проблемы с психологией
Алексей Николаев оценил судейство матча «Спартак» — ЦСКА

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика