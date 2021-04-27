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Патрик Руа готов вернуться в НХЛ на пост тренера или генменеджера

16:44
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Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Руа готов вернуться к работе в НХЛ на должность тренера или менеджера, сообщает The Score.

55-летний специалист нанял нового агента. Теперь интересы Руа будет представлять Нил Гласберг.

В настоящее время Руа является главным тренером и генеральным менеджером «Квебека» из юниорской лиги Квебека.

В НХЛ он был главным тренером «Колорадо» с 2013 по 2016 годы.

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