Патрик Руа готов вернуться в НХЛ на пост тренера или генменеджера

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Руа готов вернуться к работе в НХЛ на должность тренера или менеджера, сообщает The Score.

55-летний специалист нанял нового агента. Теперь интересы Руа будет представлять Нил Гласберг.

В настоящее время Руа является главным тренером и генеральным менеджером «Квебека» из юниорской лиги Квебека.

В НХЛ он был главным тренером «Колорадо» с 2013 по 2016 годы.