Патрик Руа готов вернуться в НХЛ на пост тренера или генменеджера
16:44
Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Руа готов вернуться к работе в НХЛ на должность тренера или менеджера, сообщает The Score.
55-летний специалист нанял нового агента. Теперь интересы Руа будет представлять Нил Гласберг.
В настоящее время Руа является главным тренером и генеральным менеджером «Квебека» из юниорской лиги Квебека.
В НХЛ он был главным тренером «Колорадо» с 2013 по 2016 годы.
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