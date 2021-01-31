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Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

10:55
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ, информирует сайт лиги.

В своем первом матче после отстранения за нарушение антикоронавирусных мер он отдал результативную передачу и забросил победную шайбу. Капитан забил гол в овертайме встречи с «Бостоном» (4:3 ОТ).

Для 35-летнего хоккеиста это 708-я шайба в регулярных чемпионатах. Он сравнялся с Майком Гартнером, который идет на седьмом месте в списке лучших снайперов в истории лиги.

Первой звездой дня признан нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который набрал 3 (2+1) очка в матче против «Торонто» (4:3 ОТ). У него также победная шайба.

Замкнул тройку лучших нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, у которого победный гол в матча с «Рейнджерс» (5:4 ОТ).

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