Нападающий Вашингтона Никлас Бэкстрем высказался о партнере по команде и капитане Александре Овечкине.

«Во-первых, я очень рад, что он снова в составе. Мы все знаем, на что он способен, — цитирует Бэкстрема пресс-служба НХЛ. -Он тот, кто может изменить игру. Это он и доказал в овертайме».

Россиянин в своем первом матче после отстранения за нарушение антикоронавирусных мер отдал результативную передачу и забросил победную шайбу. Капитан забил гол в овертайме встречи с «Бостоном» (4:3 ОТ).

Для 35-летнего хоккеиста это 708-я шайба в регулярных чемпионатах. Он сравнялся с Майком Гартнером, который идет на седьмом месте в списке лучших снайперов в истории лиги.