Главный тренер «Вашингтона» похвалил капитана команды Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт прокомментировал игру капитана команды Александра Овечкина.

Россиянин забил решающую шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (4:3) в овертайме. 35-летний хоккеист вышел на седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, забросив 708 голов.

«Как же он бросает! Невероятно. Гол в овертайме — идеальный пример. Он выпустил шайбу как из пращи. Это был не обычный бросок в касание, в нем была скорость. Он такое делает всю карьеру. Раньше я наблюдал за ним со стороны, приятно сейчас быть частью этого», — цитирует Лавиолетта NHL.com/ru.