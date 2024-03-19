Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтона» с «Калгари»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (5:2).

Форвард сделал дубль в игре против «Флэймз» и сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги до 51 гола.

Второй звездой встречи стал вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен, отразивший 34 броска.

Третья звезда матча — нападающий «Калгари» Кевин Руни, который забил один гол.