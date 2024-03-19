Овечкин вышел на 12-е место в истории НХЛ по матчам с двумя или более очками

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (5:2).

Форвард провел 464-ю игру в лиге (с учетом регулярного чемпионата и плей-офф), в которой выполнил два или более результативных действия. Овечкин сравнялся с Полом Коффи и делит с ним 12-е место по этому показателю в истории НХЛ.

Рекорд по числу матчей в лиге с двумя или более очками принадлежит Уэйну Гретцки (932).

Овечкин достиг отметки в 843 гола в НХЛ. Россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, сократил отставание от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, до 51 шайбы.