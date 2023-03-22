Овечкин забросил 820-ю шайбу за карьеру в НХЛ

«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

На 6-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 40-й в текущем сезоне и 820-й за карьеру.

Перед этой игрой состоялась церемония в честь выхода Овечкина на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.