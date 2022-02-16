Овечкин по матчам с двумя или более голами приблизился ко второму месту в истории НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:1).

36-летний россиянин провел 156-й матч с двумя или более заброшенными шайбами. Таким образом, до второго места в истории НХЛ ему не хватает двух игр с 2+ голами — тогда он сравняется с Бреттом Халлом. Рекордсменом НХЛ является Уэйн Гретцки — 189 матчей.

В текущем сезоне Овечкин провел 49 матчей, в которых набрал 62 (31+31) очка.