Овечкин поднялся на четвертое место в таблице лучших бомбардиров НХЛ

Овечкин оформил дубль и приблизился к тройке лучших бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, оформивший дубль в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла» (4:1), поднялся на четвертое место в гонке бомбардиров НХЛ.

36-летний капитан прервал шестматчевую безголевую серию и теперь имеет 62 (31+31) очка в 49 встречах. Он обошел нападающего «Колорадо» Назема Кадри, у которого также 62 очка, но меньше голов.

Впереди Овечкина нападающие Эдмонтона Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид, а также форвард «Флориды» Джонатан Юбердо.

В гонке снайперов россинин по-прежнему четвертый, уступая Драйзайтлю (33 гола), нападающему Рейнджерс Крису Крайдеру (33) и форварду Торонто Остону Мэттьюсу (32).

Топ-5 бомбардиров НХЛ:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 65 (33+35) очков в 46 матчах

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 64 (24+40) в 45 матчах

3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 64 (17+47) в 47 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 62 (31+31) в 49 матчах

5. Назем Кадри («Колорадо») — 62 (20+42) в 43 матчах