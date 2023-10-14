Овечкин о поражении от «Питтсбурга»: «Нужно двигаться дальше»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Питтсбурга» (0:4) в «регулярке» НХЛ.
«Нужно двигаться дальше. Мы не достигли необходимого результата. Парни были готовы. Нам нужно пересмотреть матч и действовать лучше в следующих играх», — сказал Овечкин после игры.
«Питтсбург» одержал первую победу в двух матчах на старте сезона и поднялся на 8-е место в Восточной конференции. Для «Кэпиталз» это была первая игра.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|2
|1
|1
|3
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|4
|Филадельфия
|1
|1
|0
|2
|5
|Питтсбург
|2
|1
|1
|2
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|8
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Торонто
|1
|1
|0
|2
|4
|Монреаль
|1
|0
|1
|1
|5
|Детройт
|1
|0
|1
|0
|6
|Оттава
|1
|0
|1
|0
|7
|Флорида
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|2
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|3
|Аризона
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|2
|6
|Чикаго
|2
|1
|1
|2
|7
|Сент-Луис
|1
|0
|1
|1
|8
|Виннипег
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Ванкувер
|1
|1
|0
|2
|3
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|4
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|6
|Сан-Хосе
|1
|0
|1
|0
|7
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Сиэтл
|2
|0
|2
|0
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
|14.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Аризона
|3 : 4 Б
|14.10
|02:00
|
Вашингтон – Питтсбург
|0 : 4
|14.10
|20:00
|
Оттава – Филадельфия
|- : -
|14.10
|23:00
|
Виннипег – Флорида
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|2
|5
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|1
|4
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|1
|4
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|1
|4
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|2
|3
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|1
|3
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|1
|0.92
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|1
|0.93
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00
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