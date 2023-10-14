Овечкин о поражении от «Питтсбурга»: «Нужно двигаться дальше»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Питтсбурга» (0:4) в «регулярке» НХЛ.

«Нужно двигаться дальше. Мы не достигли необходимого результата. Парни были готовы. Нам нужно пересмотреть матч и действовать лучше в следующих играх», — сказал Овечкин после игры.

«Питтсбург» одержал первую победу в двух матчах на старте сезона и поднялся на 8-е место в Восточной конференции. Для «Кэпиталз» это была первая игра.