Кросби об игре Малкина в матче с «Вашингтоном»: «Он был повсюду»

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал игру Евгения Малкина в матче с «Вашингтоном» (4:0). На счету россиянина 1 гол и 3 результативные передачи.

«Он был повсюду. В такие вечера он чувствует игру — отдает передачи, либо создает моменты в одиночку. Все шайбы были его», — сказал Кросби после игры.

По итогам матча с «Кэпиталз» Малкин был признан первой звездой, Кросби — второй.