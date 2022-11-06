Овечкин обошел Халла по первым голам в матчах НХЛ. Впереди только рекорд Ягра

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной».

37-летний россиянин стал автором первого гола в матче 132-й раз за карьеру в НХЛ. По этому показателю он обошел Бретта Халла, который 131 раз за карьеру открывал счет в североамериканской лиге.

Рекордсменом по первым голам в матчах НХЛ остается Яромир Ягр — 135 раз.