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Сегодня, 16:00

НХЛ: «Вашингтон» — «Аризона», «Тампа-Бэй» — «Баффало» и другие матчи 5 и 6 ноября

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (в центре).
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

5 ноября, суббота

20.00 (мск) «Коламбус» — «Колорадо»

20.00 «Детройт» — «Айлендерс»

22.00 «Виннипег» — «Чикаго»

23.00 «Эдмонтон» — «Даллас»

6 ноября, воскресенье

2.00 «Вашингтон» — «Аризона»

2.00 «Монреаль» — «Вегас»

2.00 «Оттава» — «Филадельфия»

2.00 «Питтсбург» — «Сиэтл»

2.00 «Тампа-Бэй» — «Баффало»

2.00 «Торонто» — «Бостон»

5.00 «Ванкувер» — «Нэшвилл»

5.00 «Калгари» — «Нью-Джерси»

5.30 «Лос-Анджелес» — «Флорида»

5.30 «Сан-Хосе» — «Анахайм»

НХЛ: лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 11 8 3 17
2 Нью-Джерси 11 8 3 16
3 Айлендерс 11 7 4 14
4 Рейнджерс 12 6 6 14
5 Филадельфия 10 5 5 12
6 Вашингтон 12 5 7 12
7 Питтсбург 11 4 7 10
8 Коламбус 11 3 8 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 11 10 1 20
2 Баффало 11 7 4 14
3 Тампа-Бэй 11 6 5 13
4 Флорида 11 6 5 13
5 Детройт 10 5 5 12
6 Торонто 11 5 6 12
7 Монреаль 11 5 6 11
8 Оттава 10 4 6 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 11 7 4 15
2 Виннипег 10 6 4 13
3 Чикаго 11 5 6 12
4 Колорадо 10 5 5 11
5 Миннесота 11 5 6 11
6 Нэшвилл 11 4 7 9
7 Аризона 10 3 7 7
8 Сент-Луис 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 12 10 2 20
2 Эдмонтон 11 7 4 14
3 Сиэтл 12 6 6 14
4 Лос-Анджелес 13 6 7 13
5 Калгари 9 5 4 10
6 Ванкувер 11 3 8 8
7 Сан-Хосе 13 3 10 8
8 Анахайм 11 3 8 7
Результаты / календарь
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
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3.11
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5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
5.11 02:00
Каролина – Баффало
 5 : 3
5.11 20:00
Детройт – Айлендерс
- : -
5.11 21:00
Коламбус – Колорадо
 - : -
5.11 22:00
Виннипег – Чикаго
 - : -
5.11 23:00
Эдмонтон – Даллас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 11 24
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 11 22
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 13 18
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 11 12
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 13 10
Виктор Олофссон

Виктор Олофссон

Баффало

11 9
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 4 1.72
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 6 1.92
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