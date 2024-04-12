Овечкин обошел Федорова по голевым передачам в НХЛ и вышел на второе место среди россиян

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (2:4).

Для 38-летнего этот результативный пас стал 697-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на чистое второе место в истории лиги среди российских хоккеистов.

Овечкин опередил Сергея Федорова, который за карьеру сделал 696 голевых передач. Рекордсменом является нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин — 796.