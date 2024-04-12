«Питтсбург» — «Детройт»: видеообзор матча

«Питтсбург» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Канадский нападающий «Пингвинз» Сидни Кросби забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Теперь у него 89 (41+48) очков в этом сезоне. Канадец достиг отметки в 1000 результативных передач за карьеру.

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