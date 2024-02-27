Овечкин провел 5-й в сезоне матч без бросков в створ и обновил личный антирекорд

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ни разу не бросил в створ ворот «Оттавы» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Это уже пятый подобный матч для 38-летнего россиянина в текущем сезоне. Он обновил свой личный антирекорд по числу матчей без бросков в створ за один регулярный чемпионат. До нынешнего розыгрыша НХЛ таких матчей набиралось максимум по 3.

В общей сложности это 22-й матч в карьере Овечкина, в котором он не сумел бросить в створ ворот соперника.

Также форвард прервал свою результативную серию — до этого Овечкин забивал в четырех домашних матчах подряд.