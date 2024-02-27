Маккиннон рад возвращению Ничушкина к тренировкам с «Колорадо»

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон прокомментировал возвращение своего одноклубника Валерия Ничушкина к тренировкам с командой.

26 февраля стало известно, что 28-летний россиянин, который из-за личных проблем находился в программе помощи игрокам НХЛ с 15 января, получил разрешение на возобновление занятий с командой, но еще не может принимать участие в матчах.

«Ничушкин — отличный парень, великолепный одноклубник и, очевидно, шикарный хоккеист. Здорово, что он вернулся, мы все ждем, когда он сможет сыграть в официальном матче», — приводит The Denver Post слова Маккиннона.

В сезоне-2023/24 Ничушкин набрал 42 (22+20) очка в 40 матчах за «Колорадо».