Протас признан первой звездой матча «Вашингтона» с «Оттавой»

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (6:3).

Белорус забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

Второй звездой стал форвард «Кэпиталз» Хендрикс Лапьер, который сделал дубль.

Третья звезда — защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, забросивший 145-ю шайбу за клуб и вышедший по этому показателю на второе место в истории команды в своем амплуа.