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Овечкин о Глаголевой: «Приезжали к ней в больницу, она улыбалась, держалась»

11:47
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как навещал в больнице актрису Веру Глаголеву, мать его жены, Анастасии Шубской.

«В Италии, когда мы приехали, думали, что будет прекрасное времяпрепровождение. Будем вспоминать свадьбу, прекрасные моменты, но так получилось, что ей стало плохо. Никто не думал, что так все может перевернуться. Ей нужно было делать процедуры. Мы приезжали в больницу. Она улыбалась, держалась молодцом», — сказал Овечкин в фильме «Вера Глаголева. Несломанный свет» на Первом канале.

Глаголева скончалась 16 августа 2017 года на 62-м году жизни от рака желудка.

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