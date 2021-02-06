Бывший голкипер рижского «Динамо» стал тренером вратарей в фарм-клубе «Оттавы»

Джастин Питерс получил работу в клубе АХЛ «Бельвиль». 34-летний хоккеист стал тренером вратарей в фарм-клубе «Оттавы», сообщает сайт команды.

В НХЛ Питерс выступал за «Каролину», «Вашингтон» и «Аризону». В общей сложности провел 83 матча.

В КХЛ в сезоне-2017/18 канадец играл за рижское «Динамо». Он сыграл 14 игр, пропуская в среднем 3,48 шайбы и отражая 86,9 процента бросков.