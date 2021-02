Гартнер обратился к Овечкину, который обошел его в списке лучших снайперов НХЛ

Бывший форвард «Вашингтона» Майк Гартнер в Twitter клуба 6 февраля обратился к нападающему «Кэпиталз» Александру Овечкину.

«Привет, Ови. Это Майк Гартнер. Я хочу поздравить тебя с тем, что ты уже меня обошел. Благодарю за то, что позволил мне занимать это место на пару месяцев дольше, чем я думал. Ты продолжаешь показывать хоккей высокого уровня в «Вашингтоне», ты на пути к тому, чтобы стать величайшим снайпером в истории. Поздравляю с выходом на 7-е место. Следующий в списке — Фил Эспозито. Думаю, его вполне можно догнать в этом году, как и Марселя Дионна, а также, возможно, Бретта Халла», — заявил Гартнер.

From one Caps legend to another.



Mike Gartner congratulates @ovi8#ALLCAPS | @LeidosInc pic.twitter.com/2IpVqmHuRz