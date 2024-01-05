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Сегодня, 21:26

Овечкин предупредил «Вашингтон», что предпочел бы пропустить Матч звезд НХЛ

Алина Савинова
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Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустит Матч звезд НХЛ 2024 года, сообщает журналист Тарик Эль-Башир.

По информации источника, 38-летний россиянин предупредил команду, что хотел бы отказаться от участия в турнире, чтобы отдохнуть, восстановиться и лучше подготовиться ко второй части сезона.

В текущем сезоне Овечкин провел 36 матчей за «Вашингтон», в которых отметился 8 голами и 16 результативными передачами.

Матч звезд НХЛ в 2024 году пройдет в канадском Торонто. Игры запланированы на период со 2 по 3 февраля.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
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Дементьев объяснил кризис российских вратарей в НХЛ
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 37 26 11 53
2 Каролина 38 21 17 46
3 Айлендерс 38 18 20 46
4 Филадельфия 38 19 19 44
5 Нью-Джерси 36 20 16 42
6 Вашингтон 36 18 18 42
7 Питтсбург 37 19 18 42
8 Коламбус 40 13 27 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 37 23 14 52
2 Флорида 38 24 14 50
3 Торонто 36 19 17 45
4 Тампа-Бэй 40 19 21 43
5 Детройт 39 19 20 42
6 Монреаль 38 16 22 37
7 Баффало 39 16 23 36
8 Оттава 34 14 20 28
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 39 25 14 53
2 Виннипег 37 24 13 52
3 Даллас 37 22 15 49
4 Нэшвилл 39 21 18 43
5 Аризона 37 19 18 40
6 Сент-Луис 37 19 18 39
7 Миннесота 37 16 21 36
8 Чикаго 38 11 27 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 38 24 14 51
2 Вегас 39 22 17 49
3 Лос-Анджелес 35 20 15 46
4 Сиэтл 39 16 23 41
5 Эдмонтон 35 19 16 39
6 Калгари 38 17 21 39
7 Анахайм 37 13 24 27
8 Сан-Хосе 39 9 30 21
Результаты / календарь
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
5.01 03:00
Филадельфия – Коламбус
 2 : 3 Б
5.01 03:00
Рейнджерс – Чикаго
 4 : 1
5.01 03:00
Бостон – Питтсбург
 5 : 6
5.01 03:00
Монреаль – Баффало
 1 : 6
5.01 04:00
Сент-Луис – Ванкувер
 2 : 1
5.01 04:00
Нэшвилл – Калгари
 3 : 6
5.01 04:00
Даллас – Колорадо
 4 : 5 ОТ
5.01 04:00
Миннесота – Тампа-Бэй
 1 : 4
5.01 05:00
Аризона – Айлендерс
1 : 5
5.01 06:00
Сиэтл – Оттава
 4 : 1
5.01 06:00
Вегас – Флорида
 1 : 4
5.01 06:30
Сан-Хосе – Виннипег
 1 : 2
5.01 06:30
Лос-Анджелес – Детройт
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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 39 64
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 39 64
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 37 53
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 35 30
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 39 27
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 38 25
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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