Овечкин предупредил «Вашингтон», что предпочел бы пропустить Матч звезд НХЛ
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустит Матч звезд НХЛ 2024 года, сообщает журналист Тарик Эль-Башир.
По информации источника, 38-летний россиянин предупредил команду, что хотел бы отказаться от участия в турнире, чтобы отдохнуть, восстановиться и лучше подготовиться ко второй части сезона.
В текущем сезоне Овечкин провел 36 матчей за «Вашингтон», в которых отметился 8 голами и 16 результативными передачами.
Матч звезд НХЛ в 2024 году пройдет в канадском Торонто. Игры запланированы на период со 2 по 3 февраля.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|37
|26
|11
|53
|2
|Каролина
|38
|21
|17
|46
|3
|Айлендерс
|38
|18
|20
|46
|4
|Филадельфия
|38
|19
|19
|44
|5
|Нью-Джерси
|36
|20
|16
|42
|6
|Вашингтон
|36
|18
|18
|42
|7
|Питтсбург
|37
|19
|18
|42
|8
|Коламбус
|40
|13
|27
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|37
|23
|14
|52
|2
|Флорида
|38
|24
|14
|50
|3
|Торонто
|36
|19
|17
|45
|4
|Тампа-Бэй
|40
|19
|21
|43
|5
|Детройт
|39
|19
|20
|42
|6
|Монреаль
|38
|16
|22
|37
|7
|Баффало
|39
|16
|23
|36
|8
|Оттава
|34
|14
|20
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|39
|25
|14
|53
|2
|Виннипег
|37
|24
|13
|52
|3
|Даллас
|37
|22
|15
|49
|4
|Нэшвилл
|39
|21
|18
|43
|5
|Аризона
|37
|19
|18
|40
|6
|Сент-Луис
|37
|19
|18
|39
|7
|Миннесота
|37
|16
|21
|36
|8
|Чикаго
|38
|11
|27
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|38
|24
|14
|51
|2
|Вегас
|39
|22
|17
|49
|3
|Лос-Анджелес
|35
|20
|15
|46
|4
|Сиэтл
|39
|16
|23
|41
|5
|Эдмонтон
|35
|19
|16
|39
|6
|Калгари
|38
|17
|21
|39
|7
|Анахайм
|37
|13
|24
|27
|8
|Сан-Хосе
|39
|9
|30
|21
Результаты / календарь
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
|5.01
|03:00
|
Филадельфия – Коламбус
|2 : 3 Б
|5.01
|03:00
|
Рейнджерс – Чикаго
|4 : 1
|5.01
|03:00
|
Бостон – Питтсбург
|5 : 6
|5.01
|03:00
|
Монреаль – Баффало
|1 : 6
|5.01
|04:00
|
Сент-Луис – Ванкувер
|2 : 1
|5.01
|04:00
|
Нэшвилл – Калгари
|3 : 6
|5.01
|04:00
|
Даллас – Колорадо
|4 : 5 ОТ
|5.01
|04:00
|
Миннесота – Тампа-Бэй
|1 : 4
|5.01
|05:00
|
Аризона – Айлендерс
|1 : 5
|5.01
|06:00
|
Сиэтл – Оттава
|4 : 1
|5.01
|06:00
|
Вегас – Флорида
|1 : 4
|5.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Виннипег
|1 : 2
|5.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Детройт
|3 : 4 Б
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|39
|64
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|39
|64
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|37
|53
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|35
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|39
|27
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|38
|25
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
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