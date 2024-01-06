«Каролина» вызвала Пономарева из АХЛ. Форвард может дебютировать в НХЛ в матче с «Вашингтоном»

Форвард Василий Пономарев вызван в основную команду «Каролины», сообщается на официальном сайте клуба.

21-летний россиянин может дебютировать в НХЛ в матче против «Вашингтона», который пройдет сегодня и начнется в 3:00 мск.

В текущем сезоне Пономарев провел 20 матчей за «Чикаго Вулвз» в АХЛ, в которых набрал 20 (6+14) очков.