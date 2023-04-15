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Сегодня, 22:56

Овечкин назвал причины провального сезона «Вашингтона»

Виталий Косик
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, почему его команда провела провальный сезон.

«Не думаю, что мы были достаточно последовательны, чтобы добиться успеха. Мы выигрывали матч, затем проигрывали. Нужно двигаться дальше. Но, знаете, есть много причин, почему мы не смогли добиться успеха. Много травм, звенья постоянно менялись. У нас есть много здоровых молодых игроков, их ставили в ужасные звенья. Нам нужно найти химию, найти разные способы добиться успеха», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.

«Вашингтон» не смог попасть в плей-офф НХЛ. Это случилось впервые за 8 лет.

37-летний Овечкин в этом сезоне набрал 75 (42+33) очков в 73 встречах.

Александр Овечкин
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НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
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1. Торонто - Тампа-Бэй
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3. Тампа-Бэй - Торонто
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4. Тампа-Бэй - Торонто
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Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
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1. Вегас - Виннипег
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Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
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1. Колорадо - Сиэтл
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2. Колорадо - Сиэтл
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Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
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2. Нью-Джерси - Рейнджерс
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
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2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
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3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
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Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
0 - 0
1. Бостон - Флорида
0 - 0
2. Бостон - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Бостон
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4. Флорида - Бостон
0 - 0
0 - 0
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
0 - 0
1. Даллас - Миннесота
0 - 0
2. Даллас - Миннесота
0 - 0
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0 - 0
4. Миннесота - Даллас
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Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
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Коламбус – Баффало
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Нэшвилл – Колорадо
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Каролина – Айлендерс
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