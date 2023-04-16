Соколов забросил 21-ю шайбу за фарм-клуб «Оттавы»

«Бельвиль» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Торонто» со счетом 7:2.

В составе фарм-клуба «Оттавы» форвард Егор Соколов отметился заброшенной шайбой. У фарм-клуба «Торонто» нападающий Семен Дер-Агурчинцев сделал результативную передачу.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 69 матчей в АХЛ, в которых набрал 59 (21+38) очков.