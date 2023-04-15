Овечкин высказался об отставке главного тренера «Вашингтона» Лавиолетта

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на уход главного тренера Питера Лавиолетта в отставку.

«Уход Лавиолетта? Я узнал об этом вчера. Это не моя работа — говорить, что я хочу видеть или чего видеть не хочу. Это просто случилось. Давайте подождем и посмотрим. Вы должны спросить других людей», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.

15 апреля «Вашингтон» объявил об уходе Питера Лавиолетта с поста главного тренера команды. Клуб и специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. 58-летний Лавиолетт тренировал «Вашингтон» с сентября 2020 года.

В сезоне-2022/23 «Вашингтон» впервые за 9 лет не вышел в плей-офф НХЛ. Команда заняла 12-е место в Восточной конференции — 35-37-10.