Овечкин мощным силовым отправил защитника «Торонто» на скамейку «Вашингтона»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Торонто».

Во втором периоде капитан столичного клуба Александр Овечкин применил силовой прием на защитнике «Мэйпл Ливз» Коноре Тимминса, отправив его на скамейку «Кэпиталз».

На данный момент на счету 37-летнего россиянина 801 гол в НХЛ. Он делит третье место по этому показателю, отставая от Горди Хоу (801) и Уэйна Гретцки (894).