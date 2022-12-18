Оши из-за травмы не смог доиграть матч с «Торонто»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Торонто».

В одном из эпизодов форвард «Кэпиталз» Ти Джей Оши получил травму верхней части тела и не смог продолжить игру. Его состояние будет оценено после матча.

В текущем сезоне 35-летний американец провел 22 матча, в которых набрал 11 (5+6) очков.