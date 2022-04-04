Овечкин догнал Гартнера по количеству голевых передач за карьеру

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевым пасом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (1:5). Эта передача стал для 36-летнего капитана «Столичных» 627-й за карьеру.

Таким образом, Овечкин повторил результат Майка Гартнера и разделил с ним 82-е место за всю историю лиги по результативным передачам.

Следующий ориентир для россиянина — действующий нападающий «Торонто» Джейсон Спецца (630 передач).

Лучшим ассистентом в истории НХЛ является легендарный нападающий Уэйн Гретцки — 1963 передачи.