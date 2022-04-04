Драйзайтль стал первым игроком из Германии, который забивал 50 голов два раза за карьеру в НХЛ

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (6:1).

Теперь на счету Драйзайтля 50 голов в сезоне-2021/22. Он стал первым представителем Германии в истории лиги, который два раза забивал 50 голов в лиге.

Леон стал третьим действующим хоккеистом НХЛ, в активе которого есть два и более сезона с 50 заброшенными шайбами.

Отметим, что дважды за карьеру отметку в 50 голов достигал бывший нападающий «Оттавы» Дэни Хитли. Хоккеист родился в немецком Фрайбурге, но в юном возрасте переехал в Канаду и выступал именно за сборную этой страны.