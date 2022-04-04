Макдэвид и Драйзайтль стали первым дуэтом игроков с сезона-1995/96, которые набрали по 100 очков

«Эдмонтон» разгромил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:1.

В составе победителей нападающий Леон Драйзайтль забросил шайбу и сделал голевую передачу. Таким образом, в активе хоккеиста 50 голов и 51 результативная передача. Немецкий нападающий достиг отметки в 100 очков за сезон в третий раз за карьеру.

Его партнер по команде Коннор Макдэвид также уже преодолел рубеж в 100 очков за сезон: 40 голов и 65 передач.

Таким образом, они стали первым дуэтом игроков из одной команды с сезона-1995/96, которые набрали не менее 100 очков в регулярке.

Последний раз это удавалось три из «Питтсбурга»: Марико Лемье, Яромир Ягр и Рон Фрэнсис.