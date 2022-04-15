Овечкин догнал Бретта Халла по количеству матчей в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел 1269-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.

В игре с «Торонто» (3:7) 36-летний капитан очков не набрал, однако он вышел на 80-е место в лиге по количеству игр, повторив результат Бретта Халла, который в регулярных чемпионатах также провел 1269 встреч.

78-е место по этому показателю делят Роб Блэйк и Райан Смит, которые сыграли по 1270 матчей.

В этом сезоне Овечкин провел 72 матча, в которых набрал 85 (46+39) очков при показателе полезности «+7».