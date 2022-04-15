Подколзин оформил дубль за 4 минуты в матче с «Аризоной»

«Ванкувер» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны». После второго периода «Кэнакс» ведут со счетом 6:1.

На 16-й минуте второго периода российский нападающий Василий Подколзин реализовал большинство. В концовке двадцатиминутки он забросил вторую шайбу.

Теперь на счету 20-летнего россиянина 13 голов в этом регулярном чемпионате.