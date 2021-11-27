«Оттава» выставила основного голкипера Мюррея на драфт отказов

«Оттава» выставила вратаря Мэтта Мюррея на драфт отказов. Любой клуб теперь может забрать права на 27-летнего стража ворот, сообщает инсайдер Брюс Гарриоч.

В этом сезоне Мюррей проиграл 5 из 6 матчей. Он отражает 89 процента бросков при коэффициенте надежности 3,27.

Контракт двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» с «Сенаторз» рассчитан до завершения сезона-2023/24. Кэпхит — 6,25 миллиона долларов.