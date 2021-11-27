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Матч «Рейнджерс» — «Айлендерс» перенесен из-за эпидемии коронавируса в стане «Островитян»

22:30
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Национальная хоккейная лига приняла решение перенести матч регулярного чемпионата между «Рейнджерс» и «Айлендерс», сообщает пресс-служба лиги.

Сразу несколько игроков «Островитян» находятся в ковид-протоколе.

Отметается, что пока принято решение о переносе только одного матча. Но не исключается, что НХЛ придется переносить и другие игры команды из Нью-Йорка.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное