Национальная хоккейная лига приняла решение перенести матч регулярного чемпионата между «Рейнджерс» и «Айлендерс», сообщает пресс-служба лиги.

Сразу несколько игроков «Островитян» находятся в ковид-протоколе.

Отметается, что пока принято решение о переносе только одного матча. Но не исключается, что НХЛ придется переносить и другие игры команды из Нью-Йорка.