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НХЛ: «Сент-Луис» — «Коламбус», «Питтсбург» — «Монреаль» и другие матчи

18:00
Нападающие «Сент-Луиса» Иван Барбашев и Павел Бучневич. Фото Getty Images
Нападающие «Сент-Луиса» Иван Барбашев и Павел Бучневич. Фото Getty Images
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В ночь на 28 ноября, в регулярном чемпионате НХЛ состоится девять матчей.

«Флорида» — «Сиэтл» (2.00 мск)

«Вегас» — «Эдмонтон» (3.00)

«Детройт» — «Баффало» (3.00)

«Лос-Анджелес» — «Оттава» (3.00)

«Питтсбург» — «Монреаль» (3.00)

«Аризона» — «Даллас» (4.00)

«Сент-Луис» — «Коламбус» (4.00)

«Колорадо» — «Нэшвилл» (5.00)

«Калгари» — «Виннипег» (6.00)

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

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Сергей Ревенко все материалы автора
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