НХЛ: «Сент-Луис» — «Коламбус», «Питтсбург» — «Монреаль» и другие матчи
18:00
В ночь на 28 ноября, в регулярном чемпионате НХЛ состоится девять матчей.
«Флорида» — «Сиэтл» (2.00 мск)
«Вегас» — «Эдмонтон» (3.00)
«Детройт» — «Баффало» (3.00)
«Лос-Анджелес» — «Оттава» (3.00)
«Питтсбург» — «Монреаль» (3.00)
«Аризона» — «Даллас» (4.00)
«Сент-Луис» — «Коламбус» (4.00)
«Колорадо» — «Нэшвилл» (5.00)
«Калгари» — «Виннипег» (6.00)
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке
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