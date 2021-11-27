В ночь на 28 ноября, в регулярном чемпионате НХЛ состоится девять матчей.

«Флорида» — «Сиэтл» (2.00 мск)

«Вегас» — «Эдмонтон» (3.00)

«Детройт» — «Баффало» (3.00)

«Лос-Анджелес» — «Оттава» (3.00)

«Питтсбург» — «Монреаль» (3.00)

«Аризона» — «Даллас» (4.00)

«Сент-Луис» — «Коламбус» (4.00)

«Колорадо» — «Нэшвилл» (5.00)

«Калгари» — «Виннипег» (6.00)

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

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