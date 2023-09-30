Гол Тарасенко помог «Оттаве» обыграть «Виннипег»
«Оттава» выиграла у «Виннипега» в предсезонном матче НХЛ — 3:1. Встреча прошла на льду «Канадиен Тайер Центра» в Оттаве.
Российский нападающий «Сенаторз» Владимир Тарасенко в концовке встречи отметился заброшенной шайбой в пустые ворота соперника.
Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Оттава» встретится с «Каролиной» (12 октября), а «Виннипег» сыграет с «Калгари» (12 октября).
Положение команд
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Хоккей
|Столичный дивизион
|И
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|П
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|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
11.10
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16.10
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -
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