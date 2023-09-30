Гол Тарасенко помог «Оттаве» обыграть «Виннипег»

«Оттава» выиграла у «Виннипега» в предсезонном матче НХЛ — 3:1. Встреча прошла на льду «Канадиен Тайер Центра» в Оттаве.

Российский нападающий «Сенаторз» Владимир Тарасенко в концовке встречи отметился заброшенной шайбой в пустые ворота соперника.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Оттава» встретится с «Каролиной» (12 октября), а «Виннипег» сыграет с «Калгари» (12 октября).