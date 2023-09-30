«Каролина» проиграла «Флориде». Кочетков сделал 24 сэйва

«Флорида» выиграла у «Каролины» в предсезонном матче НХЛ — 4:2. Встреча прошла на льду «ФЛА Лайв Арены» в Санрайзе.

Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков сыграл 58 минут 50 секунд и отразил 24 из 27 бросков по своим воротам. Его одноклубник и соотечественник Дмитрий Орлов отметился одной голевой передачей.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Каролина» встретится с «Оттавой» (12 октября), а «Флорида» сыграет с «Миннесотой» (13 октября).