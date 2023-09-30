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Сегодня, 03:52

«Каролина» проиграла «Флориде». Кочетков сделал 24 сэйва

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Флорида» выиграла у «Каролины» в предсезонном матче НХЛ — 4:2. Встреча прошла на льду «ФЛА Лайв Арены» в Санрайзе.

Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков сыграл 58 минут 50 секунд и отразил 24 из 27 бросков по своим воротам. Его одноклубник и соотечественник Дмитрий Орлов отметился одной голевой передачей.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Каролина» встретится с «Оттавой» (12 октября), а «Флорида» сыграет с «Миннесотой» (13 октября).

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Флорида Пантерз
Петр Кочетков
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Предсезонный матч «Рейнджерс» — «Айлендерс» перенесли из-за подтоплений в Нью-Йорке
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1 Айлендерс 0 0 0 0
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8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
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