«Оттава» — «Вегас»: видеообзор матча

«Оттава» дома обыграла «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В основное время у хозяев забросили Тома Шабо, Дрейк Батерсон и Джош Норрис. У гостей дважды отличился Чендлер Стивенсон, еще один гол забил Джонатан Маршессо. Победный бросок в серии буллитов исполнил нападающий «Оттавы» Тим Штюцле.

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