Тринеев забил восьмой гол за фарм-клуб «Вашингтона»

«Херши» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл в овертайме «Рочестер» со счетом 2:1.

В составе фарм-клуба «Вашингтона» форвард Богдан Тринеев забил гол и стал второй звездой встречи.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 44 матча в АХЛ, в которых набрал 13 (8+5) очков.